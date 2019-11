Fiori e lettere da Bergamo per i 3 pompieri morti: il grazie del Comando

Fiori, lettere e cordoglio: i cittadini di Bergamo dimostrano con questi gesti il loro grande cuore e rendono onore ai tre Vigili del Fuoco morti ad Alessandria in seguito all’esplosione di una vecchia cascina nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre.

”Vogliamo ringraziare di cuore la popolazione di Bergamo per l’affetto che ci sta dimostrando in queste ore tristi e difficili – spiegano i Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo, guidato dal comandante Calogero Turturici -. I cittadini si recano alla sede del comando, dove vi è il monumento in ricordo di tutti i nostri caduti, e lasciano fiori e lettere in onore dei nostri colleghi dimostrando vicinanza e affetto anche nei confronti delle loro famiglie. Gesti importanti che ci riempiono il cuore: ringraziamo calorosamente”.

I funerali di Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches, 38 anni, e Antonio Candido, 32 anni, sono stati celebrati ad Alessandria nella giornata di venerdì 8 novembre: le salme sono state portate a spalle dai colleghi; non sono mancate lacrime di commozione, applausi e le sirene dei Vigili del Fuoco.

Mente in Piemonte il Vescovo stava celebrando i funerali, i cittadini di Bergamo hanno trovato il modo di stare vicino alle famiglie delle vittime e a tutta la grande famiglia dei Vigili del fuoco, colpita da un lutto che ha dell’incredibile.

Una tragedia che colpisce in modo particolare il comando di Bergamo, visto che il comandante Turturici, prima di approdare in terra orobica, ha ricoperto il ruolo di vicecomandante ad Alessandria dal 2005 al 2011. Nella tragica notte di inizio novembre, Turturici si trovava proprio nella città piemontese e, avendo ricevuto una chiamata di aiuto da parte degli ex colleghi, si è recato in piena notte sul luogo della tragedia.