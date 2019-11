Coppa del Mondo, argento e record italiano per Simone Consonni

Prosegue a suon di record l’esperienza di Simone Consonni in Coppa del Mondo.

In occasione del secondo appuntamento stagionale, il 25enne di Brembate Sopra ha fermato il cronometro in 3’49”464, abbattendo così il primato nazionale realizzato poche settimane fa ai Campionati Europei.

Inserito nel quartetto composto da Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon, nel primo turno di gare il neo-acquisto della Cofidis si è reso protagonista di una prestazione maiuscola che ha consentito agli azzurri di scendere sotto la soglia dei 3’50”.

Nonostante la grinta messa in campo, in finale gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Danimarca, al secondo successo consecutivo in poco più di una settimana.

A livello femminile ottima prestazione per Chiara Consonni e Vittoria Guazzini che hanno condotto la formazione tricolore sul gradino più basso del podio.

Al via in compagnia di Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, le portacolori della Valcar-Cylance Cycling si sono messe in luce sin dal primo pomeriggio vincendo la sfida con la Polonia e conquistando così un posto nella finale per il bronzo.

Nell’incontro decisivo, le ragazze di Dino Savoldi sono apparse particolarmente pimpanti e, grazie al vantaggio accumulato nel primi chilometi, sono riuscite a distanziare la Francia di quasi quattro decimi.