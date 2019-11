Bancomat, Pos e carta di credito non funzionano: disagi anche a Bergamo. Nella mattinata di sabato 9 novembre sono stati registrati in molte zone del Paese disservizi di ogni tipo: impossibile prelevare e pagare, non è chiara la natura del problema e per il momento non sono state fornite indicazioni degne di nota dagli istituti di credito.

Tra i primi a comunicare problematiche il Banco Bpm: «A causa di interventi tecnici le funzione relative a carte di pagamento non sono disponibili».

Su Twitter è scattato il classico tam tam, con segnalazioni da diverse parti di Italia: secondo le prime informazioni a disposizioni, non è possibile effettuare prelievi con Bancomat e carte di credito dagli sportelli di tutti gli istituti.

Ma non solo: i pagamenti vengono respinti ai Pos degli esercizi commerciali. Da escludere, dunque, che si tratti di un problema ad personam: il malfunzionamento è generale e sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.