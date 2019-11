Riaperto al traffico il ponte San Michele: “A settembre anche per i treni”

“Non posso darvi la certezza, ma vi assicuro che ci impegneremo per rendere il ponte transitabile al traffico ferroviario entro l’inizio del prossimo anno scolastico”.

Sono queste le parole del amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile che nel pomeriggio di venerdì 8 novembre ha preso parte alla cerimonia di riapertura del Ponte San Michele.

Come annunciato il viadotto è stato reso accessibile ai veicoli con circa un mese di anticipo rispetto al crono-programma iniziale.

“Si tratta di momento simbolico in quanto si dimostra da una parte come lo Stato intervenga a favore dei suoi cittadini, dall’altra perché si conferma ancora una volta come il primo aspetto da tener in considerazione sia la sicurezza – ha dichiarato il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli -. Sappiano che c’è una forte richiesta da parte del territorio per la costruzione di un nuovo ponte e per questo motivo cercheremo di trovare le soluzioni più idonee a questo problema”.

Percorribile da mezzi con peso inferiore i 35 quintali e larghezza sotto i 2,20 metri, l’infrastruttura consentirà agli abitanti dell’Isola di raggiungere nuovamente in breve tempo l’area del Meratese, riducendo così i disagi causati dalla chiusura.

“È un passo importante perché da una parte consente di riavvicinare la popolazione alla normalità, dall’altra ci permette di aumentare i servizi sostitutivi” ha osservato l’assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi.





Soddisfatto per l’obiettivo raggiunto, Gentile ha inoltre confermato il sostegno di RFI alla candidatura del Ponte San Michele come bene Unesco: “Saremo al fianco degli amministratori per portare avanti questa sfida che guarda al futuro – ha affermato il dirigente abruzzese -. Con i sindaci e con Regione Lombardia abbiamo intenzione di programmare un incontro affinché ci si possa confrontare in merito alla realizzazione di una nuovo tracciato”.

Numerose le autorità presenti per l’occasione, fra le quali la presidente di RFI Claudia Cattani, il Prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi, il sindaco di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, il primo cittadino di Calusco d’Adda Michele Pellegrini il quale ha sottolineato l’importanza per l’area della riapertura del viadotto.

“È un giorno di gioia perché oggi permettiamo alle attività commerciali e non solo di ritornare alla normalità – ha sottolineato Pellegrini -. Questo ponte in futuro non potrà sostenere adeguatamente la viabilità della zona e per questo motivo è necessario lavorare per la realizzazione di un tracciato alternativo.





L’importo complessivo dei lavori è di circa 21,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati da Regione Lombardia.



Diverse le novità introdotte, fra le quali spicca l’attivazione di una serie di navetta che consentiranno ai pendolari di attraversare il ponte e raggiungere le stazioni di Calusco e Paderno-Robbiate in poco più di 20 minuti.



In attesa della totale riapertura del tratto proseguirà il servizio di bus messo a disposizione da Trenord, mentre nel periodo compreso fra la mezzanotte di martedì 12 novembre e le 04.30 di venerdì 15 novembre l’infrastruttura sarà soggetto a una nuova chiusura durante l’orario notturno.