RaiTre celebra il trentennale della caduta del muro di Berlino: la tv dell’8 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 8 novembre RaiTre alle 21.20 proporrà la visione di “1989 Cronache dal muro di Berlino”. In occasione del trentesimo anniversario dalla caduta, il 9 novembre 1989, del muro di Berlino, che per 28 anni ha diviso in due non solo una città, ma il mondo intero, Ezio Mauro, racconta le vicende dei personaggi che furono costretti a convivere con quei 155 km di cemento e filo spinato, tra i quali il giornalista Riccardo Ehrman, l’imprenditore Giuseppe Vita e Joachim Gauck, l’ex presidente della Repubblica Federale Tedesca.

Su RaiUno alle 21.35 andrà in onda l’ultima puntata del varietà “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Siamo giunti alla finalissima del super-torneo che vede sfidarsi i migliori concorrenti di quest’anno e quelli delle stagioni precedenti.

Questa sera Francesco Monte vestirà i panni di John Legend; Agostino Penna – Andrea Bocelli; Jessica Morlacchi – Mariah Carey; Lidia Schillaci – Whitney Houston; Davide de Marinis – Little Tony; Tiziana Rivale sarà la cantante degli Abba; Antonio Mezzancella – Marco Mengoni; Massimo Di Cataldo – Johnny Dorelli; Giovanni Vernia – Prince; Roberta Bonanno – Claudio Villa; Alessandra Drusian – Marcella Bella; e Vladimir Luxuria – Alberto Camerini.

Insieme ai tre componenti fissi Goggi, Salemme e Panariello e con Gigi Proietti, a giudicare i finalisti ci sarà l’attore e regista Sergio Castellitto. Venerdì 22 novembre va in onda una puntata speciale in cui a esibirsi, con le stesse modalità dei “big”, cioè imitare cantanti famosi, sono artisti non professionisti, che avranno la possibilità di calcare il palcoscenico nel tentativo di convincere la giuria per aggiudicarsi il titolo di “Tali e Quali 2019”.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles”, con LL Cool J e Chris O’Donnell. Andrà in onda l’episodio intitolato “Punti deboli”, Sam indaga sull’aggressione subita da un militare dei reparti speciali, che era di guardia a un carico di marijuana da utilizzare a scopo medico, che è stata rubata da un commando ben addestrato.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la quarta delle sei puntate della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. La testimonianza di Mara sembra segnare una svolta nelle indagini sull’omicidio di Chiara. Intanto, mentre Pietro cerca di stare vicino a Ilaria Caterina comunica a Elena di voler lasciare Carloforte insieme con Leonardo.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo (che sono stati confermati) e la new entry Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Jupiter – Il destino dell’universo”, con Mila Kunis; su Rai4 alle 21.10 “Priest”, con Paul Bettany; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Curiosa”; su La5 alle 21.10 “Appuntamento con l’amore”, con Patrick Dempsey; su Iris alle 21 “Decisone critica”, con Kurt Russell; e su Italia2 alle 21.30 “Cube – Il cubo”, con Nicole DeBoer.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “L’amore e l’odio” e “Una doppia vita”. Nel primo, Joséphine deve occuparsi di due giovani innamorati, il francese Romain e Jamila, una ragazza di origine araba. Le famiglie di entrambi sono fermamente contrarie al loro matrimonio. Nel secondo, Joséphine deve prendersi cura di Julie, una donna che sta attraversando una profonda crisi con il marito Franck. A quanto pare lui ha una doppia vita e le sta nascondendo qualcosa, ma forse le apparenze ingannano.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “Art night: emergenza arte”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “il reality “Bake Off Italia: dolci in forno”.