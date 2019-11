Paura per Sofia Goggia: tamponamento senza conseguenze per la campionessa olimpica

Tanta paura, ma nessun conseguenza per Sofia Goggia che nella mattinata di giovedì 7 novembre è stata coinvolta in un incidente stradale in A4.

La 26enne di Astino è stata infatti interessata da un tamponamento fra più auto avvenuto all’altezza di Desenzano del Garda che ha paralizzato il traffico autostradale creando oltre sette chilometri di coda.

Nonostante il grande spavento, la campionessa olimpica ne è uscita illesa e in serata ha avuto modo di raggiungere Milano dove era attesa per alcuni eventi mediatici.

”Tutto a posto! Non mi sono fatta niente, è stato solo un graffio – ha commentato sui social la finanziera orobica -. Tamponamento…esagerati!”

Per la discesista azzurra non si tratta comunque della prima disavventura alla guida: per evitare la collisione con un altro mezzo, lo scorso aprile la fuoriclasse bergamasca fu infatti protagonista di una particolare uscita di strada nei pressi del Sestriere.

Dopo aver sterzato bruscamente, la vettura della Goggia finì infatti sul tettuccio di un furgone parcheggiato a lato della carreggiata, anche in questo caso senza ripercussioni fisiche per l’atleta.