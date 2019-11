Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre è crollato un vecchio edificio lungo la strada provinciale 57 a Cerete Alto. È successo poco dopo le 3, in via Locatelli.

I detriti hanno invaso la strada e sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco: i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circondando l’edificio con del nastro.

Foto 2 di 2



Al lavoro anche gli operatori della Protezione civile di Clusone per posizionare cartelli in modo da segnalare alle vetture in transito il pericolo.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al crollo della struttura.

Nelle prossime ore si deciderà se abbattere o meno l’edificio pericolante.