Mondiali Under 17, Oristanio conduce l’Italia ai quarti di finale

Storico successo per l’Italia ai Mondiali Under 17. La formazione guidata dall’atalantino Simone Panada ha infatti superato agli ottavi di finale l’Ecuador per 1-0, conquistando così a distanza di 32 anni il pass per i quarti.

Reduci dalla sconfitta con il Paraguay, gli azzurrini hanno pagato un inizio sottotono che ha visto protagonista l’undici centro-americano, vicino al goal con Jhoanner Chavez.

Nonostante le difficoltà iniziali, i ragazzi di Cosimo Nunziata sono usciti alla distanza sfiorando prima il vantaggio con Nicolò Cudrig e poi con Degnand Wilfried Gnonto, incapace di sfruttare un errore del portiere avversario.

A decidere le sorti del match è stato però il trequartista dell’Inter Gaetano Oristanio che, dopo aver sostituito ad inizio ripresa Iyenoma Udogie, ha gonfiato la rete avversaria con una prodezza su punizione.

Smaltita l’euforia della vittoria, la squadra tricolore tonerà in campo il prossimo 12 novembre per l’incontro con il Brasile che, in caso di esito positivo, consentirebbe all’Italia di raggiungere le

semifinali del torneo iridato.