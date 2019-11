Isa Danieli e Giuliana De Sio: sorelle “signorine”, tra stereotipi, odio e amore

Le signorine è come una scatola a sorpresa. Vedi il pacco, credi di trovare dentro un certo contenuto e invece, una volta alzato il coperchio, scopri tutt’altro. Così è stato per la prima bergamasca dello spettacolo di Gianni Clementi, diretto da Pierpaolo Sepe, che ha aperto la nuova stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti giovedì 7 novembre al Teatro PalaCreberg.

La scelta di Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi, è stata vincente. Perché una volta seduto sulla poltrona del teatro e visto i primi trenta minuti di spettacolo, credi di stare ascoltando una storia, che non è assolutamente quella che sembra, ma è molto di più. A partire dalle attrici sul palco. Non basta definire Isa Danieli e Giuliana De Sio come notevoli professioniste. Sono una coppia di donne di grande spessore che insieme riescono a far emergere il meglio del loro talento.

Questo vale anche per i personaggi che interpretano. Le protagoniste non sono semplici zitelle un poco “acidelle”. Rosaria e Addolorata – due nomi che già dicono tutto dei ruoli – sono due sorelle di una certa età. Vivono insieme da sempre, abitano nello stesso paese da sempre e da sempre gestiscono il negozio di famiglia. Questa è tutta la loro vita: casa-negozio, negozio-casa. E così sarà fino alla fine. In questa esistenza che non dà spazio a grandi emozioni, è normale che nascano parecchie incomprensioni tra le pareti domestiche. Una lunga serie di battibecchi con una comicità travolgente, come ci si può aspettare da due arzille comari, alle quali piace sottolineare di essere “signorine”.

La più anziana della due, Rosaria (Isa Danieli), è lo stereotipo della cultura italiana di un certo periodo. Non spendere, risparmia e riponi i soldi sotto una mattonella ben nascosta del pavimento, Il concetto di investimento e di godimento non è contemplabile. Rosaria, anche nel pieno della terza età, continua insistentemente a far valere il suo ruolo di sorella maggiore, alla quale bisogna dare rispetto, obbedienza e gratitudine.

Addolorata (Giuliana De Sio), la sorella minore, è diversa. Lei ha passato tutta la vita a sentirsi oppressa dal potere matriarcale di Rosaria. Addolorata è una sognatrice tristemente repressa. Vorrebbe ogni tanto godersi la vita, fare la signora per una volta e comprarsi tailleur beige, invece del solito nero. Ci fa tenerezza quando nel cuore della notte, per lenire il suo senso di solitudine e incomprensione, chiama il mago cartomante – con la voce di Sergio Rubini – per farsi predire il futuro. Addolorata vorrebbe liberarsi dal “nero” di Rosaria, ma viene costantemente frenata da questa.

Si possono immaginare i discorsi tra le due. Se al mercato vedono i pomodori insipidi, è colpa della globalizzazione che ha incrementato l’importazione di ortaggi dall’estero, se i piccoli negozi di paese stanno fallendo è colpa dei cinesi che stanno comprando tutto, e così via. Stereotipi su stereotipi.

È a questo punto che si cade nel tranello. Credi che lo spettacolo sia una storia di chiusura dell’individuo verso il mondo esterno per puro egoismo materiale. Non è così, o meglio, non completamente.

Lo spettacolo racconta la pericolosità dei muri invisibili, quelli che si creano nel tempo, per incomprensioni, parole non dette o parole dette male al momento sbagliato. I muri invisibili peggiori sono quelli che si creano in famiglia. Questo succede anche tra sorelle, lsa Danieli e Giuliana De Sio lo hanno perfettamente spiegato. Perché per quanti muri siano state in grado di creare all’esterno e tra loro, “nessuno ti ama come una sorella, nessuno ti capisce come una sorella”. Loro sono e hanno vissuto l’una per l’altra, se ne sono accorte troppo tardi. Hanno vissuto una vita ingiustamente frugale, quando potevano godersela un po’ di più, aprendosi all’esterno del mondo, così bello e eccitante. Addolorata a un certo punto si spinge a farlo, ma, come spesso accade, è ormai troppo tardi.

