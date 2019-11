Umidità ne abbiamo? E ne avremo nel weekend alle porte? Scopriamo cosa prevede per Bergamo e la provincia il Centro Meteo Lombardo col bollettino curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

La perturbazione giunta giovedì dalla Francia condizionerà il tempo sulla nostra regione anche venerdì e sarà seguita da aria leggermente più fredda a tutte le quote al termine del peggioramento. Nella giornata di sabato temporanea pausa grazie a un promontorio anticiclonico, mentre tra domenica e lunedì nuova perturbazione in arrivo da nord-ovest che però si muoverà rapidamente verso il mar Mediterraneo interessando in maniera marginale il nord Italia.

Venerdì 8 novembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con precipitazioni diffuse possibili su tutti i settori (neve oltre i 1300-1600 metri su Alpi e Prealpi). Tra tardo mattino e pomeriggio cielo molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alte pianure con precipitazioni sparse, nuvoloso sui restanti settori con piogge più isolate e locali schiarite tra bassa pianura e area appenninica. In serata nuovo aumento dell’instabilità con piogge e qualche rovescio sparso possibile tra Alpi, Prealpi e pianure centro-occidentali (quota neve in calo a 1100-1400 metri).

Temperature: Minime in aumento (7/9°C), massime stazionarie (10/13°C).

Sabato 9 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse sui settori di pianura in graduale dissolvimento nel corso della mattinata, ampie schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuova formazione di nebbie sui settori di medio-bassa pianura.

Temperature: Minime in calo (3/6°C), massime in lieve aumento (11/14°C).

Domenica 10 novembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su tutta la regione, con qualche temporanea schiarita nel corso della giornata più probabile sui settori alpini e prealpini, e qualche banco di nebbia sulle aree di pianura nelle prime ore del giorno. Precipitazioni generalmente isolate o assenti, salvo qualche debole pioggia a tratti possibile sulla pianura occidentale della regione.

Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in calo (9/12°C).