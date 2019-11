Due volontari degli alpini bergamaschi folgorati nel lodigiano

Sono ancora ricoverati i due volontari, di 39 e 48 anni, dell’Associazione nazionale alpini che abitano in provincia di Bergamo rimasti folgorati per una scarica elettrica da 15mila volt in alta tensione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 8 novembre mentre i due stavano lavorando alla stazione radio al lago della cava del Belgiardino di Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi.

I due volontari sono stati portati in ospedale a Lodi.

Sul posto gli agenti della questura di Lodi e l’Ats Metropolitana.

I volontari erano impegnati nell’esercitazione Vardirex che coinvolge la colonna mobile di Protezione Civile di Regione Lombardia e dell’Esercito.