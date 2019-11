A Bergamo arriva il fanalino di coda Perugia: Zanetti, è vietato sbagliare

Va in scena la sesta di campionato e il Pala Agnelli riapre le porte dopo un doppio turno in trasferta.

Domenica alle 17 la Zanetti se la vedrà con la neo promossa Perugia, che ha chiuso la quinta giornata di regular season solo giovedì sera con il match che la vedeva ospitare Busto Arsizio a cui ha ceduto i tre punti in quattro set.

Le umbre sono l’attuale fanalino di coda, con un solo punto all’attivo in classifica, conquistato nel tie break casalingo con Filottrano, per il resto sconfitte: prima di quella infrasettimanale con Busto, erano arrivate quelle con Chieri, Casalmaggiore e Firenze.

La gara in arrivo e la classifica delle avversarie non devono però abbassare le difese della Zanetti, che torna a Bergamo dopo il tie break in rimonta con Casalmaggiore e la sconfitta in tre set in casa delle campionesse d’Italia di Conegliano. E con il ritorno al Pala Agnelli, è tornata ad allenarsi con il gruppo anche Imma Sirressi, che nel posticipo di Treviso era stata costretta da un risentimento muscolare a lasciare il posto a Lucia Imperiali.

EX. Non ci sono precedenti scontri diretti tra Bergamo e la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Con la maglia delle umbre vedremo però il ritorno a Bergamo di due ex: una del recente passato, la centrale croata Ema Strunjak, e il libero Eleonora Bruno.

ARBITRI. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Davide Prati e Bruno Frapiccini. Al videocheck Leonardo Salvemini.

BIGLIETTI. Dalle 15.30 di domenica i biglietti per Zanetti-Perugia saranno in vendita nella biglietteria del Pala Agnelli. Dalla stessa ora sarà consentito l’accesso alle tribune.

La prevendita dei biglietti sarà on line sul circuito MIDA Ticket fino alle 12 di domenica.

TV e WEB. Aggiornamenti in tempo reale sul risultato della gara tra Zanetti e Perugia, punto dopo punto, saranno on line su volleybergamo.it, accessibile da mobile anche dalla nuova app.

Tutte le partite del campionato di Serie A1 Femminile in diretta, in TV o sul web, sono completamente gratis. Rai Sport anche nella stagione 2019-20 trasmetterà una partita per ogni giornata di Regular Season. Tutte le altre partite saranno in live streaming: sul sito ufficiale di PMG Sport, su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, all’interno della sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it.