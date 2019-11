Nella serata di mercoledì il cielo sopra Bergamo si è rischiarato e gli arcobaleni hanno promesso bel tempo. Sarà così? Vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Dopo la breve pausa di queste ore, nuovo peggioramento del tempo sulla Lombardia nella seconda parte di giovedì a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che condizionerà il tempo anche nella giornata venerdì. Nella giornata di sabato temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre tra domenica e lunedì è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione da nord-ovest ma con tempistiche ed intensità ancora da valutare.

Giovedì 7 novembre 2019

Tempo Previsto: Nella prima parte del mattino cielo da poco nuvoloso a velato su centro-est regione, ma con possibili nebbie sui settori di pianura. Sui settori occidentali rapido aumento della nuvolosità con qualche nebbia in pianura in rapido sollevamento. Tra tardo mattino e pomeriggio graduale estensione della nuvolosità ai settori orientali della regione con passaggio a cielo molto nuvoloso ovunque; su pedemontane e pianure occidentali deboli piovaschi sparsi in questa fase.Dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni diffuse in estensione a buona parte della regione, con quota neve intorno a 1300-1600 metri su Alpi e Prealpi.

Temperature: Minime in calo (5/7°C), massime in lieve calo (10/12°C).

Venerdì 8 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo coperto ovunque con precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, nevose oltre i 1400-1600 metri. Nel corso del pomeriggio nuvolosità irregolare con brevi schiarite sulla parte meridionale della regione, molto nuvoloso altrove con qualche precipitazione sparsa. In serata cielo molto nuvoloso con qualche nevicata su Alpi e Prealpi oltre i 1200-1400 metri, e qualche pioggia più probabile sulle pianure orientali.

Temperature: Minime in lieve aumento (7/9°C), massime stazionarie (10/12°C).

Sabato 9 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente nuvoloso, con qualche banco di nebbia possibile sui settori di pianura. Nel pomeriggio e in serata cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla bassa pianura. Possibili banchi di nebbia sui settori pianeggianti dopo il tramonto.

Temperature: Minime in calo (4/7°C), massime stazionarie o in lieve aumento (10/13°C).