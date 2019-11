Rubata a Piario attrezzatura di lavoro e con valore affettivo

Triste episodio a Piario, in Alta Valle Seriana, dove nella mattinata di giovedì 7 novembre sono stati rubati tre borsoni contenenti l’attrezzatura e i disegni appartenenti all’associazione del Centro italiano consulenza relazionale Bau.

”Quelle borse, oltre a contenere tutta l’attrezzatura del nostro lavoro – spiega Simone Migliorati dell’associazione – hanno per noi un grande valore affettivo perché all’interno vi erano anche disegni realizzati dalle persone in difficoltà con le quali facciamo terapia ogni giorno anche grazie ai nostri cani, sempre pronti a donare un sorriso. Ricordo ad esempio che in una delle borse era contenuto un disegno realizzato da una signora che aveva riprodotto tutti i nostri cani”.

Il furto è avvenuto nella zona esterna dell’ospedale Locatelli di Piario; l’auto con all’interno i borsoni, una Lancia Y azzurra, era parcheggiata nelle vicinanze del reparto psichiatria.

I borsoni rubati sono tre: due neri con i manici verdi e la scritta Kipsta e uno nero con il logo del Centro Italiano Consulenza Relazionale Bau. “Mi auguro con tutto il cuore – conclude Migliorati – che queste sacche ci vengano riconsegnate, soprattutto per il loro valore affettivo”.

Chiunque avesse notizie o segnalazioni può contattare il seguente numero 349 830 1004.