Malore alla guida del furgone: cacciatore bergamasco muore a Pavia

Quando ha sentito il forte dolore al petto ha avuto la prontezza di fermare il furgone sul ciglio della strada, sulla ex statale 596 tra Cozzo Lomellina e Castel D’Agogna, nel Pavese. Poi è spirato.

È morto così Giacomo Bacis, bergamasco, 66 anni, colpito da un infarto mercoledì mattina intorno alle 10.15 mentre stava andando a caccia.

Ad accorgersi che qualcosa non andava in quel Renault Kangoo fermo nella campagna pavese sono stati quattro operai che stavano lavorando nelle vicinanze: sono stati loro a dare l’allarme e a provare a rianimare per primi l’uomo.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. I sanitari hanno continuato le manovre di rianimazione per più di mezz’ora, senza esito: il cuore di Giacomo Bacis non ha mai ripreso a battere.

Nel furgone del cacciatore bergamasco, oltre alla doppietta che avrebbe voluto usare per la battuta di caccia, c’erano anche i due cani dell’uomo.