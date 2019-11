La startup innovativa è una nuova impresa che realizza un modello di business ripetibile e scalabile e si identifica con un’innovazione di prodotto o di processo dirompente. Inizialmente il termine veniva usato in modo particolare per le startup operanti nel settore digitale o delle tecnologie dell’informazione ma oggi comprende ogni tipo di iniziativa con queste caratteristiche. Investire nelle startup innovative significa oggi soprattutto dare un fondamentale contributo alla crescita economica ed all’occupazione del nostro paese per realizzare un futuro nel quale l’innovazione, fattore chiave per lo sviluppo economico, entrerà nella quotidianità degli italiani, un futuro nel quale a chiunque, giovane e non giovane, sarà concessa l’opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale.

La provincia di Bergamo è seconda in Lombardia per numero di startup innovative ed è sempre più attrattiva per lo sviluppo della nuova imprenditoria. Tre protagonisti dell’innovazione si confrontano raccontando il loro modello di sviluppo e le loro startup accelerate.

Il 27 novembre al POINT il Polo Scientifico e Tecnologico di Dalmine in Via Pasubio 5 si terrà l’evento “L’ecosistema bergamasco a supporto delle startup – Esperienze a confronto, tra nuove sfide e opportunità”.

AGENDA

Ore 16.45 Registrazione e Welcome coffee

Ore 17.15 L’ecosistema startup: il posizionamento di Bergamo nel panorama nazionale

Matteo Gustinetti – CEO Conlabora e Startup Advisor

Innovation Club, il network degli imprenditori innovativi, tra contaminazioni e open innovation tra Startup e PMI – Modelli e casi di successo.

Matteo Linotto – Presidente Innovation Club

Bebad: il primo acceleratore di business digitali a Bergamo

Davide Corna –CEO Valeo Studio e Fondatore di BeBad

Opstart: da leader dell’equity crowdfunding a piattaforma di servizi Fintech

Giovanpaolo Arioldi – General Manager Opstart

Ore 18.15 Startup Showcase – Pitch, Q&A per ogni Startup

Ore 19.15 Aperitivo di networking

ISCRIZIONE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lecosistema-bergamasco-a-supporto-delle-startup-esperienze-e-opportunita-76658723305?fbclid=IwAR2O9meL1tP5kGHHtPXFIgTpKgBCu-outzr3al6QhorUbZYxd-9EDmh6LrM

Per maggiori informazioni scrivere a info@innovationclub.it