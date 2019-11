Le migliori scuole di Bergamo: per chi farà l’università o per trovar lavoro

Per genitori e studenti che vogliano capire quale scuola scegliere, quale sia la migliore scuola superiore della propria zona sia per un percorso universitario che lavorativo, la Fondazione Agnelli ha reso pubblico il rapporto Eduscopio 2019 che offre la possibilità di basarsi su dati aggiornati e su un criterio scientifico di confronto.

Noi vi abbiamo selezionato le prime 4 scuole superiori della provincia di Bergamo per ogni indirizzo, sia per chi poi decida di proseguire con gli studi sia per chi decida di cercare una occupazione.

Per L’Università

LICEO CLASSICO:

Paolo Sarpi a Bergamo

Decio Celeri a Lovere

Simone Weil a Treviglio

Sant’Alessandro a Bergamo

LICEO SCIENTIFICO:

Lorenzo Mascheroni a Bergamo

Filippo Lussana a Bergamo

Luigi Einaudi a Dalmine

Edoardo Amaldi ad Alzano lombardo

SCIENZE UMANE:

Oscar Romero ad Albino

Lorenzo Federici a Trescore Balneario

Paolina Secco Suardo a Bergamo

Betty Ambiveri a Presezzo

LINGUISTICO

Betty Ambiveri a Presezzo

Lorenzo Federici a Trescore

Giovanni Falcone a Bergamo

Galileo Galilei a Caravaggio

ARTISTICO

La Traccia a Calcinate

Simone Weil a Treviglio

Giacomo e Pio Manzù a Bergamo

Decio Celeri a Lovere

TECNICO ECONOMICO

Giovanni Maironi da Ponte a Presezzo

Andrea Fantoni a Clusone

Oscar Romero ad Albino

Bortolo Belotti a Bergamo

TECNICO TECNOLOGICO

Mario Rigoni Stern a Bergamo

Giulio Natta a Bergamo

Guglielmo Marconi a Dalmine

Pietro Paleocapa a Bergamo

Per un lavoro, con il maggiore indice di occupazione dei diplomati

TECNICO ECONOMICO

Oscar Romero ad Albino (il 78% trova lavoro entro due anni dal diploma)

Lorenzo Lotto a Trescore (il 76%)

Bortolo Belotti a Bergamo (il 75%)

Giambattista Rubini a Romano di Lombardia (il 72%)

TECNICO TECNOLOGICO

Ivan Piana a Lovere (l’82% trova lavoro entro due anni dal diploma)

Pietro Paleocapa a Bergamo (l’81%)

Valle Seriana a Gazzaniga (l’81%)

Serafino Riva a Sarnico (l’81%)

PROFESSIONALE SERVIZI

Ischool a Bergamo (l’81% trova lavoro entro due anni dal diploma)

Alfredo Sonzogni a Nembro (il 77%)

Mario Rigoni Stern a Bergamo (il 75%)

Guido Galli a Bergamo (il 68%)

PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Serafino Riva a Sarnico (il 92% trova lavoro entro due anni dal diploma)

Cesare Pesenti a Bergamo (il 79%)

Archimede a Treviglio (il 78%)

Ettore Majorana a Seriate (il 74%)

L’intero rapporto Eduscopio, con molti dettagli e con le altre scuole lo potete trovare qui

L’immagine di copertina è di Unsplash