Chorustyle apre a Bergamo il suo primo negozio

Nuovo importante step per Chorustyle, il brand di abbigliamento e design che debutterà a Bergamo, nella centralissima via XX Settembre con il suo primo flagship store, il prossimo 9 novembre.

Con l’apertura del primo monomarca il brand potenzia la strategia retail, infatti in concomitanza con l’opening, anche la piattaforma e-commerce già attiva per le linee di oggettistica e design, sarà operativa per la divisione moda.

La visione avveniristica e contemporanea da cui è nato il brand incentrata su un lifestyle che è espressione innovativa di quotidianità e di benessere consapevoli associati a un’estetica precisa e percorsa da una costante innovazione stilistica, sarà protagonista dei 250 metri quadrati nei quali si estende lo spazio di vendita.

L’interno del negozio – il cui concept segue il fil rouge di un minimalismo essenziale sui toni del grigio, impreziosito da appenderia a soffitto e custodito da due vetrine in affaccio sul corso – è stato studiato appositamente per amplificare la filosofia di Chorustyle e mettere in risalto la versatilità delle sue proposte.

Infatti, saranno disponibili all’acquisto non solo le collezioni di abbigliamento femminile e maschile il cui stile casual e sofisticato vede al centro tessuti performanti e all’avanguardia, ma anche le proposte di oggettistica e di design che sono state al centro delle più importanti manifestazioni internazionali (come il Salone del Mobile di Milano e HOMI). Tra pezzi iconici, come i Nikko e Laki già simbolo del brand e oggetti di arredo, come la scrivania Oasis, capace di rileggere lo spazio lavorativo, troveranno spazio le nuove proposte di oggettistica dedicate al gatto, declinate in un ombrello, in un bastone e in un utile calzascarpe – un’offerta a tutto tondo, impreziosita da una produzione totalmente Made in Italy.

All’interno dello store, inoltre, sarà possibile anche godere di un’ulteriore eccellenza made in Italy grazie ai vini dell’azienda vitivinicola Caminella, che vanta celebri etichette.

Chorustyle è il nuovo brand di lifestyle che affonda le proprie radici nella storia, nella tradizione e nello stile di vita italiano ma che, allo stesso tempo, guarda alla contemporaneità, rappresentando l’estro creativo e la forza espressiva che hanno reso il Made in Italy un valore distintivo su scala planetaria. Simbolo dell’intera filosofia è il gatto, un animale dal fascino senza tempo, che con la sua sinuosa eleganza riesce ad acquietare gli animi e a ben esprimere il concetto di armonia. Questa profonda attrazione per il mondo felino si lega anche alla straordinaria capacità sensoriale che li contraddistingue e che, in ogni situazione, garantisce loro di “atterrare sulle proprie zampe”. Da qui nascono LAKI e NIKKO, ottenuti da sottili strati di metallo che, attraverso la lucente cromia dell’oro e il candore del bianco maculato, offrono un tocco di charme e fascino ad ogni ambiente.