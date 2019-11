Ha preso da poco il via la campagna di reclutamento volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Media Val Seriana: “Cerchiamo persone maggiorenni, altruiste, disposte a donare il proprio tempo per il prossimo, serie e consapevoli del ruolo che dovranno assumere indossando la divisa dell’associazione”.

L’associazione Carabinieri della Media Val Seriana nasce a Gandino nel lontano 1988 con sede nel palazzo Mosconi di Leffe, in via Castello. Le stazioni di riferimento sono quelle di Gandino e Fiorano al Serio. Lo scopo dell’associazione è quello di aggregare Carabinieri in servizio, in congedo, i loro famigliari e simpatizzanti in quella che è chiamata la grande famiglia dell’Arma. Uno degli obiettivi principali è quello di tenere vivo tra i soci il sentimento di devozione alla patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi caduti.

“Da ben 32 anni – spiega Riccardo Imberti, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Media Val Seriana – siamo presenti sul territorio. La nostra associazione conta sulla forza di 147 volontari (di cui 30 indossano la divisa di Carabiniere): nel gruppo ci sono sia Carabinieri in congedo che simpatizzanti. Da due anni, tutte le sere e tutti i giorni, siamo impegnati svolgendo servizi di perlustrazione sul territorio della media Valle Seriana. Sono sempre ben accolti nuovi volontari, uomini e donne, dai 18 anni in su: per entrare a far parte della nostra famiglia, è necessario solamente avere tanta voglia di fare e di collaborare”.

L’Associazione svolge attività di volontariato civile coadiuvato con gli enti di Polizia vigilando e garantendo la sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e sportive. “Questa è la nostra scelta di vita: ispiriamo persone ordinarie a fare cose straordinarie”.

La sede dell’Associazione è aperta tutti i primi venerdì di ogni mese dalle 21 alle 22.