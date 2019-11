Alla Malga Lunga si ricorda il 75° anniversario dell’eccidio di otto partigiani

La storia non si dimentica: manca sempre meno al 17 novembre, giorno del 75° anniversario del combattimento alla Malga Lunga avvenuto nel 1944.

La Malga Lunga si trova sui monti tra Sovere e Gandino, a 1.235 metri di altitudine, ed è una delle roccaforti partigiane del periodo della Resistenza. Dal 2012 è possibile visitare il museo “Rifugio della Resistenza bergamasca” intitolato alla 53esima brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”.

Il 17 novembre del 1944 la Malga Lunga fu attaccata di sorpresa da alcune forze fasciste della Legione Tagliamento; furono effettuate operazioni di rastrellamento a danno dei partigiani. Vennero uccisi otto partigiani della Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”.

Per non dimenticare la storia, domenica 17 novembre verrà celebrato il 75esimo anniversario della Malga Lunga. La cerimonia prenderà il via alle 10.30 della mattinata con la deposizione delle corone alle lapidi in ricordo dei caduti. Seguiranno poi i saluti da parte delle autorità, gli interventi di Mauro Magistrati, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani italiani, e del senatore Antonio Misiani, viceministro all’economia.