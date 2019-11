“Adrian” o la Carrà? La tv del 7 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 7 novembre su RaiTre alle 21.20 proporrà la terza delle quattro puntate del talk show “A raccontare comincia tu”. L’ospite di Raffaella Carrà stasera sarà il critico d’arte e opinionista televisivo Vittorio Sgarbi.

Su RaiUno alle 21.35 andrà in onda la nona delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati ed Enrico Ianniello. Le sorprendenti e inaspettate rivelazioni di un direttore di banca dal passato controverso spingono Vincenzo e Francesco a intraprendere un pericoloso viaggio verso un remoto paesino tedesco, dove sperano finalmente di scoprire tutte le verità che stanno cercando. Nel frattempo, Emma deve fare i conti con quanto successo con Francesco e prendere una decisione drastica e definitiva sul suo futuro.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quinta delle nove puntate dello show “Adrian”. Dopo la sospensione dell’inverno scorso alla quarta puntata, il 4 febbraio, torna il programma di Adriano Celentano con la serie Tv di animazione “Adrian” e con alcune novità. Oltre al seguito del cartone sarà presente in studio lo stesso Celentano. In ogni puntata il “molleggiato” presenterà alcuni suoi grandi successi e intervisterà, tra gli altri, personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura.

Spazio al calcio su Tv8 dove alle 20.30 ci sarà “Studio Europa League” e alle 21 la diretta della partita di Europa League fra Borussia M. e Roma.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la sesta delle sette puntate del varietà “Maledetti amici miei”, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Margherita Buy e Max Tortora.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 “Piazzapulita”, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Sherlock Holmes”, con Robert Downey Jr; su Canale Nove alle 21.25 “Colpa delle stelle”, con Shailene Woodley; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ip Man 3”, con Patrick Tam; su La5 alle 21.10 “#Scrivimiancora”, con Lily Collins; su Iris alle 21 “Gunny”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Ticher”.

Su Rai5 alle 21.15 sarà protagonista la musica sinfonica con “Muti prova la ‘Traviata’”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Justin Chambers”. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Cose perdute nell’incendio”, “Il suono del silenzio”, “Tutto quello che voglio sei tu” e “Non spezzarmi il cuore”. Nel primo, in ospedale arrivano molti pazienti dopo che in città sono avvenuti diversi incendi. Nel secondo, Alex, Pierce e Meredith, fermi in macchina a causa di un incidente, scendono dal’auto per dare una mano. Nel terzo, Alex si trova alle prese con Maya, un’adolescente prodigio della Medicina, che a seguito di una malattia ha bisogno di una sostituzione dello sterno. Nel quarto, dopo la perdita del figlio, April trascorre le giornate a meditare in quella che sarebbe stata la cameretta del piccolo, già arredata.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “MacGyver”, con Lucas Till; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.