Accoltella la ex sul Frecciarossa: arrestato dipendente di una ditta bergamasca

Quando ha visto la ex fidanzata sul treno con un altro uomo ha estratto un coltello a serramanico e l’ha ferita gravemente: è successo su un Frecciarossa partito nella mattinata di giovedì 7 novembre da Torino e diretto a Roma, all’altezza di Bologna.

L’uomo è un 47enne addetto alle pulizie del treno, dipendente della Dussmann Service di Capriate San Gervasio che, immediatamente, si è dissociata dal suo comportamento annunciando peraltro di aver già avviato le pratiche per il licenziamento.

La donna ferita, 41 anni, è stata colpita a una gamba, al collo e al torace: originaria di Milano, sarebbe una delle dipendenti del servizio di ristorazione a bordo.

Durante l’aggressione è rimasto ferito anche un 44enne di Parma che aveva provato a difendere la donna dalla furia dell’uomo.

La Polizia è potuta salire a bordo del treno alla stazione di Bologna, dove ha arrestato il 47enne di origini calabresi con l’accusa di tentato omicidio.

I sanitari si sono presi subito cura della donna, poi trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore: sottoposta a intervento chirurgico, è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione.