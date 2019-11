Zandobbio: venerdì l’addio a Bruna, morta in Comune a 59 anni

Si terranno venerdì 8 novembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Zandobbio, i funerali di Bruna Calegari, la 59enne morta il 31 ottobre nell’ufficio tecnico del Comune. Giovedì alle 19 è prevista una veglia di preghiera.

La morte della donna, impiegata modello, ha scosso la piccola comunità della Val Cavallina. È probabile che la donna sia stata colta da un malore mentre era su una scaletta per prendere dei faldoni posizionati sugli scaffali. Aveva delle forbici in mano e con queste potrebbe essersi ferita accidentalmente. Questo, almeno, è quanto emerso dall’autopsia effettuata martedì mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Fin dai primi istanti tra i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pubblico ministero Letizia Ruggeri, si era fatta largo l’ipotesi dell’insolito incidente. Una pista confermata dall’esame autoptico.

L’impiegata, da molti anni in servizio a Zandobbio, avrebbe compiuto 60 anni a gennaio. Viveva in via Madonna della Neve con il marito Mario Borali, aveva quattro figli e tre nipotini, con i quali sperava di trascorrere più tempo dopo la pensione ormai vicinissima.