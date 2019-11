Mentre su Bergamo e la provincia imperversano temporali forti nella notte e all’alba di mercoledì, vediamo cosa succederà nelle prossime ore col bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di mercoledì residua instabilità atmosferica sulla Lombardia a causa di infiltrazioni di aria più fredda da nord-ovest. Dopo una breve tregua, nella seconda parte di giovedì nuovo peggioramento per una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà tempo perturbato anche venerdì. Successivamente tempo sempre molto variabile, con umide correnti nord-occidentali che alterneranno rapidi passaggi perturbati a fasi asciutte, in un contesto termico generalmente in linea con le medie stagionali.

Mercoledì 6 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente coperto con possibili piogge e rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, possibili su Alpi, Prealpi e pianura centro-occidentale (quota neve intorno ai 1300-1600 metri). Locali banchi di nebbia nella prima parte del mattino sulla bassa pianura. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso su centro-est regione con residue precipitazioni sparse sui settori più orientali, nuvolosità irregolare altrove con tendenza a schiarite. In serata ampie schiarite su tutti i settori, ma con possibili nebbie o nubi basse in formazione sulle aree pianeggianti.

Temperature: Minime in lieve calo (7/9°C), massime in calo (12/15°C).

Giovedì 7 novembre 2019

Tempo Previsto: Nella prima parte della mattinata possibili banchi di nebbia sui settori di pianura, poco nuvoloso altrove. Da metà/tardo mattino rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest, con cieli via via molto nuvolosi tra pomeriggio e sera. Sempre dal pomeriggio precipitazioni sparse, da deboli a moderate, dapprima sui settori occidentali in rapida estensione verso est entro sera. Nevicate deboli o localmente moderate su Alpi e Prealpi oltre i 1300-1600 metri.

Temperature: Minime in lieve calo (5/8°C), massime in lieve calo (11/13°C).

Venerdì 8 novembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con precipitazioni diffuse su tutto il territorio nel corso della giornata, più persistenti sui settori centro-orientali della regione.

Quota neve intorno ai 1400-1700 metri, in calo verso sera.

Temperature: Minime in lieve aumento (7/9°C), massime in calo (9/12°C).