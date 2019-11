Seriate, su di giri al volante e con auto irregolare: scatta multa da 2mila euro

Il fatto è avvenuto lunedì sera, 4 novembre, durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. Una pattuglia della sezione Pronto Intervento della Polizia Locale di Seriate, transitante lungo Via Dante, dopo aver superato l’intersezione con Via IV Novembre notava davanti a sé una Peugeot 206 che improvvisamente oltrepassava la doppia striscia longitudinale continua di mezzeria, invadendo pericolosamente l’opposta corsia di marcia, paralizzando il traffico ed ingranando infine la retromarcia in corrispondenza di alcuni stalli di sosta.

L’autopattuglia, constatato il rischio per la sicurezza delle auto e moto che in quel momento percorrevano la direttrice stradale, intimava prontamente l’alt al veicolo per procedere agli opportuni controlli di polizia. Alla guida del mezzo un uomo di 47 anni, visibilmente su di giri. Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto che conduceva era attualmente sospesa dalla circolazione con verbale redatto dai militari dell’Arma dei Carabinieri nel maggio 2019.

Il conducente, a cui è stata ritirata la patente di guida, è stato sanzionato con oltre 2mila euro e denunciato alla Procura della Repubblica di Bergamo. La sua automobile è stata infine sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni.

“Desidero congratularmi ancora una volta con i miei agenti – afferma il dirigente della Polizia Locale di Seriate, Giovanni Vinciguerra – che con grande dedizione e spirito d’abnegazione garantiscono quotidianamente la legalità, prevenendo e contrastando illeciti che, come in questo caso, pongono in serio pericolo l’incolumità dei cittadini che transitano sulle nostre strade. Manterremo senz’altro questa pregevole linea operativa che ha già concretizzato notevoli risultati” conclude il comandante.