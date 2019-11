Senza paura si sorride meglio: da Tramonte l’implantologia è indolore

Il sorriso è il linguaggio universale per eccellenza. E l’implantologia dentale può garantirci un sorriso bello e sano. E, allora, perché rinunciare a sorridere a se stessi e agli altri per paura di andare dal dentista? Perché privarsi di una corretta masticazione per il timore di sedersi in poltrona?

La paura del dentista

Oggi è più facile vincere la paura del dentista per garantire la piena salute della propria bocca. Addirittura scacciarla per sempre. Infatti una delle maggiori preoccupazioni che condizionano la scelta del paziente di sottoporsi o meno a interventi di implantologia in uno studio dentistico è certamente la paura del dolore. Si tratta di un vero e proprio disagio in quanto, oltre a provocare nervosismo e ansietà, può addirittura essere motivo di ritardo o cancellazione della visita dallo specialista. Alla base della fobia del dentista c’è la suggestione: se una persona pensa che qualcosa gli farà male, basterà perfino sfiorare un dente per percepire un dolore.

Vincere la paura grazie all’implantologia a carico immediato

Questo timore, certamente comprensibile, è però altrettanto ingiustificato se considerato nell’ottica di un intervento di chirurgia implantare a carico immediato, tecnica che può risolvere svariate problematiche dentali, anche le più complesse, attraverso interventi non traumatici e minimamente invasivi.

Nel Centro Implantologico Tramonte di Stezzano queste problematiche vengono curate e risolte dal dottor Silvano U. Tramonte, implantologo di fama mondiale, e dal suo staff grazie all’implantologia a carico immediato, sviluppatasi in oltre 60 anni di ricerca ed evoluzione. Questa metodologia aiuta a risolvere i casi anche più complessi attraverso interventi non traumatici e minimamente invasivi. E aiuta i pazienti a superare timori e ansie, come ci racconta il dottor Tramonte: “Il primo passo per ridurre il dolore è combatterne la paura. Questo è possibile rendendo il paziente pienamente consapevole di quanto dovrà subire, spiegandogli quali saranno gli interventi ai quali verrà sottoposto, specificando che potrà gestire e controllare direttamente ogni fase del suo percorso. Il nostro Centro, infatti, non solo si fa carico dell’aspetto medico della persona, ma anche di quello psicologico, accompagnando il paziente nel suo iter di cura, dalla prima visita fino alla conclusione della riabilitazione”.