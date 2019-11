Riflessioni su un pianeta che ogni giorno dimostra gravità (e iniquità)

Ma in che mondo stiamo vivendo?

Un po’ di riflessioni in un pianeta che ogni giorno dimostra gravità (e iniquità)

Qualcuno riesce a tracciare una linea di demarcazione netta e lucida?

Davvero c’è cotanta confusione o è semplicemente l’effetto dell’interconnessione mediatica a creare maggior percezione con l’aggiornamento quotidiano del mondo?

Supponiamo di avere una lente di ingrandimento sul mappamondo e man mano che la alziamo potremo vedere e contestualizzare così chiarendoci meglio il quadro generale.

Primo punto

Siamo a Bergamo, città con buon livello di vivibilità in un Paese in crisi da non si sa quando e non si sa come uscirne (veramente).

La piccola borghesia e le imprese sicuramente non fanno i salti di gioia quando pensano alla burocrazia.

Secondo punto

Siamo in Italia, Paese di una Unione Europea che è in crisi d’identità con tumulti anti-europeisti e che sta subendo progressivamente avanzate politiche ed economiche sia interne (sovranismo) che esterne (Trump) con il compito di ridimensionare il suo peso e ridiscutere la sua filosofia.

Terzo punto

Siamo in Europa, il ‘‘Vecchio Continente’’ che è sempre più vecchio anagraficamente e che ha perso (forse già da un po’) il suo status di polo di riferimento economico e tecnologico a livello mondiale a favore della scoppiettante Asia e della sempre imponente Usa.

Quarto punto

Siamo nel pianeta Terra, laddove gli esperti ci allarmano della condizione precaria della natura e dell’ambiente, laddove il sistema economico capitalistico sta mostrando le sue crepe così profonde e così sanguinose, laddove attacchi terroristici non sono più una notizia dell’ultim’ora, laddove progetti militari di eliminazione di comunità – curde, per esempio – sono tutt’ora esistenti come fosse uno spin-off di un film intitolato ‘‘Il Novecento’’ e, sempre in questo pianeta (perché non manca nulla), emergono le grandi disparità tra gli strati sociali delle società: del nord e del sud, dell’ovest e dell’est, sopra e sotto l’equatore, a tutte le temperature; leitmotiv che stanno diventando sempre più simili nelle politiche degli stati.

Aprendo a fisarmonica questa quaterna di punti scopriamo con un gioco su-giù (che sovente facevo da piccolo) l’interdipendenza del microcosmo col macrocosmo, del piccolo col grande, della realtà locale con gli afflati internazionali.

Ci sarebbe voluta una mente fantasiosa, arguta, sottile e quasi sadica nel disegnare un globo così confusionario, edonistico, avido e, devo proprio dirlo, consumistico al livello estremo.

Panglossisticamente si poteva pensare che il futuro dell’umanità avrebbe dovuto avere una stabilità complessiva diversa rispetto a quella che oggi notiamo, ma il vecchio vizio della memoria corta ha colpito ancora.

E le conseguenze bussano nella porta di ognuno di noi.