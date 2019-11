Paura a Zogno, furgone in fiamme: arrivano i vigili del fuoco

In cielo si è alzata una colonna di fumo nero, visibile a distanza. Nel primo pomeriggio di mercoledì 6 novembre un furgone ha preso fuoco a Zogno, in località Tre Fontane.

Nessuno, al momento dell’incendio, pare si trovasse all’interno del mezzo.

Sul posto, per domare le fiamme, è intervenuta un’unità dei Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia provocando degli inevitabili rallentamenti in zona.