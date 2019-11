L’attore bergamasco Giorgio Marchesi nella fiction “Oltre la soglia” su Canale5

L’attore bergamasco Giorgio Marchesi reciterà nella nuova fiction Mediaset “Oltre la soglia”. La serie prevede sei puntate a cominciare da mercoledì 6 novembre, in prima serata, alle 21.20, su Canale5.

La trama affronta un argomento delicato come le malattie psichiatriche, soprattutto quando colpiscono i giovani. Al centro c’è il rapporto tra la persona e la patologia: che cosa fa di noi quello che siamo? Qual è il limite oltre il quale ci priva della cosa più preziosa, la nostra identità? O, viceversa, quando la diversità diventa, se non una ricchezza, un’occasione di guardare alla realtà con altri occhi?

La fiction, prodotta da Paypermoon Italia e ideata da Laura Ippoliti, è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. L’attrice Gabriella Pession veste i panni della protagonista, Tosca Navarro, primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Nel suo campo è la migliore, ma nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia. Una bomba a orologeria pronta a esplodere, che se da una parte le permette di leggere meglio di chiunque altro le menti fragili, le anime danneggiate dei suoi pazienti, dall’altra la consuma in fretta e la espone continuamente al rischio di far scoprire al mondo il suo segreto e di precipitare di nuovo nella malattia.

In reparto può avvalersi dell’aiuto di validi psichiatri e psicologi. Tra questi Alessandro Agosti (Paolo Briguglia) con il quale Tosca è severa e sarcastica, ma in fondo lo stima, gli vuole bene e lo aiuterà nella ricerca dell’amore. All’interno della clinica c’è anche la simpatica e umile caposala Maria Palli (Ida Sansone) e lo psichiatra Francesco Negri (Alessandro Tedeschi), l’antagonista professionale di Tosca.

A sostenere Tosca nelle sue battaglie c’è la psicologa Barbara Cappello (Nina Torresi), innamorata di suo marito. Con il tempo il loro rapporto diventerà più intimo e Tosca deciderà di aiutarla a risolvere i problemi della sua sfera privata.

Avendo a che fare con i ragazzi, spesso Tosca deve fronteggiare l’intervento del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali: Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi), uno dei pm della Procura, attento e scrupoloso, si scontra subito con la sua insofferenza alle regole, in un conflitto che sembra insanabile che invece sfocia in un’attrazione a cui entrambi cercano, invano, di resistere. In mezzo al loro rapporto c’è il segreto della malattia di lei: per l’intero arco della serie la loro relazione oscilla tra verità e bugie, attaccamento e abbandono, coraggio e paura.

Dello staff fa parte anche Mirta Tonutti (Camilla Ferranti), l’assistente sociale; con grande esperienza sul campo, fronteggia famiglie complicate che spesso sono la causa dei problemi dei giovani pazienti. Lei e Tosca sono molto amiche e insieme formano un’ottima squadra.

Il primo caso che Tosca deve affrontare è quello di Jacopo (Ludovico Tersigni), diciassettenne appassionato di disegno, apparentemente soggetto ad attacchi di natura psichiatrica, il cui genio ribelle non viene riconosciuto nel contesto degradato in cui vive. Sarà Tosca a capire che il ragazzo è cognitivamente iperdotato e a dargli una possibilità di esprimersi al di fuori del reparto dove i meno attenti vorrebbero rinchiuderlo.