La campionessa paralimpica Martina Caironi positiva a un test antidoping

Bufera nello sport paralimpico azzurro. La campionessa bergamasca Martina Caironi, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Londra nei 100 metri e portabandiera della rappresentativa italiana a quelle di Rio de Janeiro, sarebbe risultata positiva a un test antidoping a sorpresa ordinato da Nado Italia.

Per questo la 30enne sarebbe stata sospesa in via cautelare.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, la sostanza proibita rinvenuta sarebbe un metabolita di steroide anabolizzante.