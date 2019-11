“Di padre in figlio… l’impresa continua”, incontro sui risvolti legali e fiscali del passaggio generazionale

Tra le sfide più delicate che le imprese artigiane prima o poi devono affrontare, una delle più importanti è il passaggio generazionale, ovvero il passaggio di consegna dai padri ai figli. Un passaggio di consegne che comporta inevitabilmente delle scelte, anche organizzative ed economiche, che si intrecciano con l’aspetto familiare ed affettivo, oltre che con la storia stessa dell’azienda.

A tal proposito Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per lunedì 18 novembre alle ore18.30, nell’Auditorium di via Torretta 12 a Bergamo, un convegno promosso dal Movimento Giovani Imprenditori e dal gruppo Anap Bergamo (Associazione nazionale anziani e pensionati), dal titolo “Di padre in figlio… l’impresa continua – Risvolti legali e fiscali del passaggio generazionale”, che approfondirà gli aspetti tecnici, contrattuali, organizzativi ed economici del passaggio d’azienda.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, la presidente del Movimento Giovani Alice Zamboni e il presidente di Anap Bergamo Cecilio Testa. A seguire l’esperta dell’Ufficio Consulenza Fiscale Chiara Marchini e la responsabile dell’Ufficio Legale Marisa Filieri parleranno delle logiche di successione, delle donazioni di azienda e delle quote di azienda, della normativa fiscale (imposte su donazioni e successioni) e delle diverse figure dei discendenti dell’impresa (dipendente, collaboratore, socio).

L’esperta dell’Ufficio Consulenza Lavoro e Sindacale Laura Ciceri e il responsabile del Polo di Bergamo Paolo Pellegrinelli, relazioneranno poi sulle tipologie dei rapporti contrattuali e i relativi costi, approfondiranno la circolare INPS 179/89 sulla legittimità del rapporto di lavoro tra familiari, compareranno la contribuzione di coadiuvante e socio e spiegheranno i requisiti tecnici.

La serata terminerà con un dibattito e un buffet.

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria Movimento Giovani Imprenditori (tel. 035.274.340; giovani.imprenditori@artigianibg.com); Segreteria Anap Bergamo (tel. 035.274.240; leopoldo.dallevegre@artigianibg.com).