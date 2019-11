Da Atalanta-Manchester City a La La Land: la tv del 6 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 novembre Sky Sport 1 (canale 201) alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Atalanta- Manchester City, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League.

Le altre partite di stasera sono: Paris-Club Brugge (Sky Calcio 5 255) alle 21, Real Madrid-Galatasaray (Sky Calcio 4 254) alle 21, Bayern Monaco- Olympiacos (Sky Sport Football 203) alle 18.55, Crvena Zvezda-Tottenham (Sky Calcio 6 256) alle 21, Dinamo Zagreb-Shakhtar (Sky Calcio 7 257) alle 21, Lokomotiv Moskva-Juventus (Sky Sport 1 201) alle 18.55 e Bayer Leverkusen-Atlético Madrid (Sky Sport Arena 204) alle 21

RaiUno alle 21.35 proporrà la visione del film “La La Land”, con Ryan Gosling ed Emma Stone. Mia (Emma Stone), un’aspirante attrice, e Sebastian (Ryan Gosling), pianista jazz, incrociano le loro strade a Los Angeles. Entrambi sognatori, si innamorano e si ritrovano a condividere sogni, speranze e illusioni. Così come li ha uniti, la città può anche distruggerli: bilanciare amore e arte può risultare essere più difficile di quanto credevano.

Canale5 alle 21.20 proporrà la prima delle sei puntate della fiction “Oltre la soglia”, con Gabriella Pession, Giorgio Marchesi, Alessandro Tedeschi e Paolo Briguglia. Tosca Navarro è una neuropsichiatra che lavora nel reparto infantile di un ospedale romano e che, grazie ai suoi metodi fuori dal comune, riesce sempre a capire i suoi giovani pazienti meglio di chiunque altro. La facilità con cui si avvicina, forse, è dovuta al fatto che anche lei da ragazzina ha sofferto di problemi psichiatrici. Il primo caso di cui deve occuparsi riguarda Jacopo, un ragazzino che fatica a esprimere il suo potenziale.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la seconda delle sei puntate della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Riccardo Maria Manera. Olivia questa volta è pronta a tutto per incidere il suo disco. Francesco, dopo aver investito tutti i suoi risparmi nel supermercato, ha una brutta sorpresa.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su La7 alle 21.15 la quarta puntata di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”; condotto da Andrea Purgatori. Andranno in onda due speciali intitolati “Berlino: la caduta del muro” e “Il circo delle spie”. La storia del muro di Berlino, un sistema di fortificazione ottenuto con due muri paralleli di cemento armato, costruito dalla Repubblica Democratica Tedesca per impedire la libera circolazione delle persone tra Berlino Ovest e la Germania Est. Un muro che ha diviso in due la città di Berlino per 28 anni, dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Tv8 alle 21.30 riproporrà “X Factor 13 – Le audizioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Outcast – L’ultimo templare”, con Nicolas Cage; su Rai4 alle 21.10 “Disorder – La guardia del corpo”, con Matthias Schoenaerts; su La7D alle 21.30 “E’ arrivato nostro figlio”, di e con Valérie Lemercier; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Asteroid – Final impact”, con Mark Lutz; su La5 alle 21.10 “Tutti pazzi per l’oro”, con Kate Hudson; su Iris alle 21 “Ricky e Barabba”, con Christian De Sica e Renato Pozzetto; e su Italia2 alle 21.30 “Una notte da leoni 2”, con Leam Neeson.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Rolling Stone Magazine Stories from the Edge”. Cinque decenni raccontati e attraverso la prospettiva della rivista iconica che comprese fin da subito come il rock andasse ben oltre la musica. Regia Alex Gibney & Blair Foster.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il talk “Seconda vita”.