Atalanta-Manchester City, la diretta del match

Quarta giornata di Champions League, gruppo C. È già un match da dentro o fuori per l’Atalanta di Gasperini, obbligata a fare punti contro il potentissimo Manchester City, una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo.

Il Gasp contro gli inglesi se la gioca senza punti di riferimento in avanti: con Gomez e Ilicic non c’è Muriel, ma Pasalic.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA: Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Ilicic. In panchina: Sportiello, Masiello, Kjaer, Arana, Pasalic, Muriel, Barrow. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gündogan, De Bruyne, B. Silva; Mahrez, Jesus, Sterling. In panchina: Bravo, Walker, Angelino, Stones, Garcia, Harwood, Aguero. All. Guardiola.

Alle 21 la nostra diretta del match.