Asfalto su via Sant’Alessandro, il Comune chiarisce: “Provvisorio, per proteggerla”

Residenti e passanti si erano già messi le mani nei capelli: quella gettata di asfalto nero sopra al ciottolato di via Sant’Alessandro alta era senza dubbio un buon motivo per stracciarsi le vesti.

“Questo è lo schifo che hanno fatto – ci segnala un lettore – La Soprintendenza dove è in questi casi?”. “Hanno rovinato una via storica” aggiunge un altro.

Dubbi legittimi, dato che l’intervento non può dirsi proprio bello dal punto di vista estetico, a maggior ragione su una strada d’accesso storica a Città Alta.

Ma a tutto c’è una spiegazione e a darla è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla: “In realtà si tratta dell’esatto contrario – sottolinea – All’angolo tra via Sant’Alessandro e via Tre Armi è in corso un intervento di ristrutturazione in capo all’impresa Percassi. Abbiamo chiesto che in corrispondenza del semaforo venisse applicato uno strato protettivo del ciottolato, assolutamente provvisorio. Il problema è che in quel punto, quando scatta il rosso, i camion sono obbligati a fermarsi e in ripartenza, facendo attrito sui ciottoli, avrebbero rischiato di danneggiarli pesantemente. Quando uno inizia a muoversi poi trascina a catena tutti gli altri”.

La soluzione adottata è la stessa presa in passato per i lavori all’ex collegio Baroni: “Tra il ciottolato e l’asfalto – spiega l’assessore Brembilla – viene posato un tessuto non tessuto che poi ne renderà semplice la rimozione una volta terminato l’intervento di ristrutturazione. È un modo semplice per salvaguardare il fondo storico, per evitare che venga distrutto: tornerà tutto esattamente come prima”.

Il fine, in questo caso, giustifica i mezzi: chiudere un occhio e accettare la “toppa” per non ritrovarsi in futuro con un danno al limite dell’irreparabile.