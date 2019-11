All’Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda open day dedicato alla prevenzione

Open day sabato 9 novembre dalle 10 alle 13 all’ Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda, in piazza Omodei 1. Una mattinata dedicata alla prevenzione con consulti medici gratuiti in dermatologia, dietologia, ginecologia e ortopedia.

Per tutti i partecipanti all’Open day buffet di benvenuto e un omaggio; per informazioni, tel. 035.4204787.

L’occasione è la recente apertura nel Centro medico del Punto Prelievi, aperto da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 10 per i prelievi e dalle 10 alle 13 per il ritiro; referti che possono anche essere scaricati a casa propria via web consultando il sito www.humanitasgavazzeni.it., dopo essersi registrati in fase di accettazione agli sportelli.

Un servizio importante per il territorio perché gli esami di laboratorio, più conosciuti come “esami del sangue”, permettono di tenere sotto controllo il nostro stato di salute e segnalano anomalie, indirizzando le indagini dei medici.

Ricordiamo che Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda è anche un Centro medico in cui si possono effettuare visite specialistiche e diagnostica ecografica in regime privato. Nel dettaglio, visite di cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, dietologia, endocrinologia, fisiatria, ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, reumatologia.

Per prenotazioni, tel. 035.4204.300.