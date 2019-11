Nevica, Passo San Marco chiuso dalla Valtellina: si sale dal versante bergamasco

Neve e temperature che iniziano a diventare rigide hanno spinto la Provincia di Sondrio a chiudere il versante valtellinese del Passo San Marco.

L’ordinanza è di lunedì pomeriggio e riguarda il tratto compreso tra il bivio per località Alpe Piazza e il Passa San Marco in corrispondenza con il confine bergamasco, ormai non più percorribile in condizioni di sicurezza.

Una decisione che è stata trasmessa anche alla Provincia di Bergamo, per l’opportuna segnalazione anche in territorio orobico.

Per ora, invece, si continua a salire da Mezzoldo e il rifugio Passo San Marco 2000 ha voluto tranquillizzare i propri follower su Instagram: “Non disperate, dal versante bergamasco è ancora possibile raggiungerci. Un saluto agli amici valtellinesi, ci vediamo in primavera”.

Il rifugio Passo San Marco 2000 tranquillizza su Instagram: “Non disperate, dal versante bergamasco è ancora possibile raggiungerci. Un saluto agli amici valtellinesi, ci vediamo in primavera”.