Morto Michele Jannone: i figli creeranno una fondazione a suo nome

Si è spento a 87 anni Michele Jannone. Figlio di un combattente volontario Alpino, ha incentrato la sua esperienza lavorativa su quattro comparti: il credito, la professione di commercialista, l’edilizia e l’industria.

Recentemente aveva festeggiato il 57° anniversario di matrimonio con Piera Cortesi, moglie da cui ha avuto i figli Carlo e Giorgio. Era nonno degli amati nipoti Jacopo, Edoardo e Luna.

I figli Carlo e Giorgio annunciano la costituzione di una “Fondazione Michele Jannone” finalizzata al sostegno, mediante borse di studio, di studenti meritevoli.

Nel comparto creditizio Michele Jannone è stato Consigliere di Amministrazione del Banco di Bergamo, già Banca Villa. È poi divenuto membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del

sindacato degli azionisti del Credito Bergamasco S.p.a..

Ha esercitato la professione di commercialista e di revisore contabile per oltre 40 anni. Ha realizzato importanti compendi immobiliari in Lombardia e in Toscana. Di particolare rilievo i complessi urbani edificati a Bergamo, in via Guglielmo d’Alzano, in Via IV Novembre e in Viale Giulio Cesare.

Ha ricoperto, tra le altre, la carica di Presidente della società S.C.A.E. S.p.a., azienda leader nazionale del comparto elettronico viabilistico. È stato consigliere delegato di Galileo S.p.a. e presidente della Cooperativa Farmaceutica Bergamasca.

Il Corriere Bergamo lo ha recentemente definito il signore delle Mura per la dedizione con cui ha si è dedicato per decenni al parco sottostante alle antiche Mura di Bergamo, curando personalmente alberi, fiori e ogni dettaglio estetico e naturalistico.