Mondiali Under 17: sconfitta indolore per l’Italia, agli ottavi sfida con l’Ecuador

Sconfitta indolore per l’Italia ai Mondiali Under 17 in corso in Perù. Gli azzurrini, già qualificati per gli ottavi di finale, sono stati superati per 2-1 dal Paraguay, chiudendo così la fase a gironi in seconda posizione.

Nonostante l’ampio turn-over attuato da Carmine Nunziata, l’undici tricolore è partito subito forte trovando il vantaggio al 3′ con Lorenzo Pirola, bravo a sfruttare un calcio piazzato di Gaetano Pio Oristano.

L’avvio sprint degli avversari non ha intimorito i sudamericani che, complice un atteggiamento spiccatamente offensivo, ha trovato prima il pareggio con Diego Duarte al 37′ e poi il goal della vittoria con Junior Quinonez al 52′.

“Analizzeremo la partita di oggi e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima – ha dichiarato il commissario tecnico al termine del match -. Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo non sia stata una brutta partita: hanno lottato fino alla fine ma è andata così”.

Terminata la prima fase, l’Italia scenderà nuovamente in campo il prossimo 7 novembre per l’incontro con l’Ecuador con l’obiettivo di conquistare il pass per i quarti.