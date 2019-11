L’attore bergamasco Tabani ricorda Antonutti: “Un onore avere lavorato con te”

Maurizio Tabani, attore bergamasco, ricordo Omero Antonutti, il grande attore di teatro e cinema scomparso martedì 5 novembre all’età di 84 anni, narratore de “Il mestiere delle armi” di Ermanno Olmi.

“Con lui – dice Tabani – ho avuto l’onore di lavorare nel film di Claudio Bonivento “Il pirata, Marco Pantani”. In quel film Tabani interpretava la parte del padre di Pantani.

“Con Antonutti, nei lunghi giorni di lavoro insieme, ho trascorso intere serate a cena in cui rievocavamo i suoi grandi successi di teatro e soprattutto di cinema. Ambedue avevamo lavorato nei film dei fratelli Taviani e ci piaceva ricordare gli aneddoti che li riguardavano. Uno in particolare di Antonutti quando lui, friulano d’origine, ha dovuto interpretare il pastore sardo in ‘Padre padrone’, film vincitore della Palma d’oro a Cannes. Mi diceva che di primo acchito si era cimentato con la lingua sarda, perlopiù improvvisando, e ci facevamo un sacco di risate ricordando le gaffe da lui commesse sul set in un film molto drammatico. Non aveva più molta memoria sul set di Pantani – il film è del 2007 – e si scriveva le battute dappertutto, sui tovaglioli a tavola, su tanti bigliettini lasciati in giro qua e là, ma nessuno si è mai accorto di niente. Un grande professionista. Un grande ricordo. Grazie Omero”.