La Santa Sede boccia l’associazione “Innamorati di Gesù e della Madonna”

La Santa Sede, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, con decreto del 24 luglio 2019 ha disposto la soppressione dell’associazione di fedeli “Innamorati di Gesù e della Madonna” con le seguenti motivazioni:

“1) Il Dicastero constata abusi gravi della disciplina ecclesiastica e scandalo per i fedeli provocati dal Fondatore [..] nello svolgimento delle catechesi e nella vita interna dell’associazione […].

2) il Dicastero considera che, per un eventuale futuro dell’associazione, non sia ragionevole separare la situazione dell’associazione nel suo insieme dalla situazione del fondatore. Perciò la decisione di sopprimere l’associazione a causa del comportamento del fondatore non è solo ragionevole, ma altresì necessaria: da una parte per evitare il protrarsi di situazione abusive della disciplina ecclesiastica, d’altra parte anche per tutelare le persone che sono attualmente membri dell’associazione”.

Per effetto del provvedimento del Dicastero l’associazione di fedeli “Innamorati di Gesù e della Madonna” non solo non gode più del riconoscimento della Chiesa Cattolica ma, come associazione pubblica di fedeli, risulta canonicamente sciolta. L’Ufficio della Cancelleria si rende disponibile per tutti i chiarimenti e le indicazioni che si rendessero necessari.

Dopo anni di polemiche, il santone dj bergamasco Dario Gritti non potrà più esercitare le sue “preghiere di liberazione e di guarigione” che hanno fatto tanto discutere sul territorio, dove netta era la frattura tra fedelissimi e contrari.