La Questura festeggia 100 anni con il capo Gabrielli e una mostra storica

Arriverà anche il capo della Polizia in persona a fare gli auguri agli uomini della Questura di Bergamo. Quello del 14 novembre nell’aula di Sant’Agostino con Franco Gabrielli è uno degli appuntamenti organizzati per celebrare il centenario della polizia cittadina.

Martedì 5 novembre il questore Maurizio Auriemma ha presentato le iniziative in programma per il secolo raggiunto da quella che, prima di via Noli, inizialmente aveva sede in via Tasso, dove ora ci sono gli uffici della Prefettura.

Sempre in via Tasso, nella Sala Viterbi del palazzo della Provincia, dal 7 al 16 novembre sarà allestita una mostra che ripercorrerà i momenti più significativi del centenario. Per la realizzazione hanno collaborato 41 istituti scolastici superiori della provincia. Alcuni studenti faranno da guida alla mostra per gli alluni che, accompagnati con mezzi della polizia, visiteranno l’esposizione, dove ci saranno anche mezzi storici tra cui l’Alfa Romeo 1900 Super blindata.

Giovedì 14 novembre l’evento più importante. Alle 10, nell’Aula Magna di Sant’Agostino, alla presenza del dirigente nazionale di Polizia Gabrielli, sarà presentato alla città un libro sulla storia della Questura bergamasca.

Sono state realizzate anche una medaglia commemorativa da parte dell’artista Domenico Boscia e uno speciale francobollo che ricordano l’appuntamento, con riferimenti a tutta la provincia.