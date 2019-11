“La nostra terra” o Borussia Dortmund-Inter? La tv del 5 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 5 novembre Canale5 e Sky Sport 1 (canale 204) alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Borussia Dortmund e Inter, valida per il gruppo F della fase a gironi di Champions League. Quarto impegno per i nerazzurri, che affrontano in trasferta i tedeschi del Borussia Dortmund, battuti all’andata per 2 a 0. La classifica al momento vede il Barcellona a 7 punti; Inter e Borussia Dortmund 4; e Slavia Praga 1.

Le altre partite di stasera sono: Liverpool-Genk (Sky Sport Football 203) alle 21, Napoli-Salzburg (Sky Sport Arena 204) alle 21, Barcellona-Slavia Praha (Sky Sport Football 203) alle 18.55, Zenit-Leipzig (Sky Calcio 4 254) alle 18.55, Lyon-Benfica (Sky Calcio 6 256) alle 21, Chelsea-Ajax (Sky Calcio 5 255) alle 21 e Valencia-Losc Lille (Sky Calcio 7 257) alle 21.

Domani, mercoledì 6 novembre sono in programma: Paris-Club Brugge (Sky Calcio 5 255) alle 21, Real Madrid-Galatasaray (Sky Calcio 4 254) alle 21, Bayern Monaco- Olympiacos (Sky Sport Football 203) alle 18.55, Crvena Zvezda-Tottenham (Sky Calcio 6 256) alle 21, Dinamo Zagreb-Shakhtar (Sky Calcio 7 257) alle 21, Atalanta- Manchester City (Sky Sport 1 201) alle 21, Lokomotiv Moskva-Juventus (Sky Sport 1 201) alle 18.55 e Bayer Leverkusen-Atlético Madrid (Sky Sport Arena 204) alle 21

RaiUno alle 21.35 proporrà la visione del film “La nostra terra”, con Stefano Accorsi e Sergio Rubini.

Nicola Sansone (Tommaso Ragno), proprietario di un podere sottratto negli anni Settanta ai Bonavita, il giorno in cui è arrestato affida la sua terra a Cosimo Bonavita (Sergio Rubini). Divenendone fedele custode, Cosimo continua a coltivare quel terreno abusivamente anche quando è confiscato dallo Stato e assegnato a una cooperativa che non riesce ad avviare l’attività. Per questa ragione, in aiuto dei soci della cooperativa viene mandato Filippo (Stefano Accorsi), che da anni svolge un lavoro di ufficio nell’antimafia. Impreparato ad affrontare la questione “sul campo”, Filippo si ritroverà ad affrontare ostacoli e paure che aumenteranno quando a Nicola verranno concessi gli arresti domiciliari.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la terza delle sei puntate del reality “Il collegio”. Gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza vengono portati in gita scolastica. Spazio poi a lezioni di musica e a una sfida calcistica contro la squadra di un altro istituto. La voce narrate è di Simona Ventura.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap” Una vita”, con Marita Zafra. Espineira e Samuel raggiungono l’eremo e trovano Lucia svenuta e mezza nuda acanto a Telmo. Samuel accusa il prete di aver approfittato della donna, ma Telmo ,on ricorda nulla di quanto accaduto. Intanto, per cercare di risollevare il morale di Servante, Leonor gli racconta dello spettacolo che sta allestendo. Casilda, nel frattempo, realizza di essere stata ingannata e, disperata, corre a cercare Rosina.

Su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, mentre sulla tv di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 “Ex”, con Claudia Gerini, Flavio Insinna, Silvio Orlando e Gianmarco Tognazzi; su Canale Nove alle 21.25 “Transporter: Extreme”, con Jason Statham; su Rai4 alle 21.10 “Resident evil”, con Milla Jovovic; e su Rai5 alle 21.15 “L’ottava nota – Boychoir”, con Dustin Hoffman.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Golden years – La banda dei pensionati”; su La5 alle 21.10 “Tutto può cambiare”, con Keira Knightley; su Iris alle 21 “La conquista del west”, con James Stewart ed Henry Fonda; e su Italia2 alle 21.30 “Il signore degli anelli – Il ritorno del re”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith e Vanessa Lengies. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Madri”, “Festa d’addio”, “Una nuova sfida” e “La decisione”. Nel primo, Christina ha una discussione con Morrissey che, per questioni di budget, le chiede di fare dei tagli allo staff delle infermiere. Nel secondo, Kelly ha delle difficoltà a dire addio a un paziente, mentre Ray riceve delle notizie scioccanti da Candy. Nel terzo, in seguito agli avvenimenti accaduti al Richmond Trinity, Christina è costretta a trasferirsi al James River Hospital. Nel quarto, Marcus vorrebbe uscire con Camille, ma le cose sono complicate dal fatto che lei è la figlia del suo boss.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista – Sei mesi dopo”.