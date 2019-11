La Mingus Big Band incanta al teatro della Triennale di Milano

La Big Band, premiata con il Grammy Award, ha ricevuto un’eredità musicale da far tremare i polsi e l’ha trasformata in una macchina creativa che produce una musica di grande originalità e di vitalità contemporanea. L’ensemble gioca un ruolo centrale nell’attuale scena jazzistica e rappresenta un costante richiamo al fatto che il jazz non è solo intrattenimento, ma una potente forma di espressione artistica.

Venerdì 1° novembre al Teatro della Triennale di Milano abbiamo assistito ad un grande spettacolo musicale che ha scavato nel repertorio di quel genio di Mingus, suonando vecchi e nuovi arrangiamenti che arricchiscono le parti migliori della sua corposa eredità, la cui cassaforte contiene un repertorio talmente vasto, vario e imprevedibile che rappresenta una risorsa continuamente rinnovabile. Un menù composto da miscele armoniche lussureggianti e sezioni blues esuberanti, una sequenza di brani pieni di sorprese cha passano dal fuoco incandescente alla tenerezza più raffinata.

I componenti di questo longevo ensemble, incredibilmente telepatico (e fotogenico), sono in continuo cambiamento a seconda del luogo e del periodo delle esibizioni, e questo arricchisce gli spettacoli di sempre nuovi approcci.

La formazione milanese era composta da Boris Kozlov al contrabbasso, David Kikoski al piano, Donald Edwards alla batteria, Alex Sipiaguine, Philip Harper e Walter White alla tromba, Robin Eubanks e Conrad Herwig al trombone, Earl Mcintyre al trombone basso, Wayne Escoffery al sax tenore, Alex Terrier e Steve Slagle al sax alto, Abraham Burton al sax tenore, Jason Marshall al sax baritono. Una band incredibilmente telepatica.