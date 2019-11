“Glass” e l’arte dell’essere i supereroi di sé stessi

Cosa mi rispondereste se vi dicessi che ognuno di noi ha un superpotere? E se poi aggiungessi l’esistenza di una società governativa segreta, creata ad hoc per soffocare in tutti i modi questa nostra natura? Ma attenzione, quando parlo di superpoteri non intendo qualità da Baci Perugina tipo “essere un marito fedele”, “rispettare i propri amici” o “dimostrarsi disponibile nell’ausilio del prossimo”, nemmeno lontanamente. Io sto parlando di forza erculea, pelle coriacea e resistente alle pallottole, capacità di predire il futuro e tante altre quanti sono gli individui nel mondo.

È un bel trip vero?

Beh sappiate che Glass è proprio questo, un film che tratta di individui normali, senza la benché minima speranza di contare qualcosa nella vita ma che, per un motivo o per un altro, scoprono di possedere abilità fuori dalla norma. Tutto questo è però una suggestione auto inflitta a causa della fantasia troppo fervida di coloro che sono condannati ad essere degli zero assoluto o è la verità? A che livelli può spingersi l’autoconvincimento della mente umana? La verità sulla nostra vera natura ci renderebbe liberi o ci condannerebbe all’estinzione di massa?

La pellicola, diretta magistralmente da M. Night Shyamalan, è volutamente vaga e difficilmente ci darà prove palesi, tali da farci dire al nostro vicino di poltrona: “Ok ho capito, non può che essere così”, ma anzi oscillerà da un estremo all’altro, mutando continuamente da film con i supereroi di stampo Marvel a lungometraggio sulla psiche umana, sull’accettazione di sé stessi e sul rifiuto dei propri limiti, spesso con risvolti tragici.

Attenzione però, è importante sottolineare come quello di Glass”non sia un universo nato dall’oggi al domani, giusto per far accomodare attori di fama internazionale come James McAvoy (X-men, It 2, Deadpool, Le cronache di Narnia…), Bruce Willis (Pulp Fiction, Die Hard, Il sesto senso, Moonrise Kingdom…) e Samuel L. Jackson (Django, Avengers, Bastardi senza gloria, Jackie Brown…) per poco più di due ore, giusto il tempo di qualche scazzottata mista a riflessioni sulla caducità dell’esistenza umana, ma è anzi un mondo che nasce nel lontano dicembre del 2000 (è di qualche mese più giovane di chi sta scrivendo questo articolo) con Unbreakable raccontando la storia di David, uomo miracolosamente sopravvissuto ad un terribile incidente ferroviario (fortuna o innaturale resistenza ai danni?), continuando poi nel 2016 con Split, tramite la narrazione delle vicende di Kevin, ragazzo disturbato ed affetto da un disturbo dissociativo di identità che sembra avere tanti super poteri quante sono le persone in lui (malattia o essere l’unico ad aver capito la vera natura umana?) terminando poi nel 2019 con Glass, concludendo il ciclo con la storia di Elijah, anziano invalido dalle ossa fragilissime la cui intelligenza è tale da rovesciare interi governi in poco meno di due giorni (illusioni di un vecchio o realtà dei fatti?). Insomma: un progetto non da poco.

Sarà che sono un amante dei supereroi, sarà la presenza di Bruce Willis e Samuel L. Jackson nella medesima pellicola, ma ho adorato Glass. L’idea che ognuno di noi possa diventare il supereroe della propria storia semplicemente credendo di essere migliore di quanto non sia, facendo emergere quel “es” inconscio che troppi di noi soffocano e che la società faccia di tutto per farci uniformare, rendendoci cloni dozzinali e sbiaditi di altri umani è davvero esaltante.

Consigliato? Assolutamente sì, a mani basse il migliore della trilogia, recitazione straordinaria, trama semplice, ma con una buona dose di colpi di scena e mai scontata, il tutto sapientemente mescolato con anche una spruzzatina di citazione al mondo comics che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo amato. Shyamalan questa volta non delude.

Battuta migliore: i cattivi sono tra di noi. I veri eroi sono dentro di noi.