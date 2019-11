Gasp: “City? Possiamo fare risultato, con una vittoria ci siamo ancora”

“Vorremmo dare ai nostri tifosi una soddisfazione anche come risultato”. Gasperini ci spera, anche se affrontare il Manchester City dei marziani sembra missione impossibile. Con gli stessi uomini di Manchester: Zapata non è convocato e nemmeno Gosens.

“Domani è una partita che al di là del valore dell’avversario per noi è un’opportunità, con un risultato positivo ci siamo ancora – afferma il Gasp in conferenza stampa, con accanto Remo Freuler -. Chiaro che affrontiamo una squadra fortissima, però pensiamo di poter fare risultato” .

Guardiola cambierà qualcosa?

Gasp: Mah il City è abituato a giocare sempre per vincere, dalla mia squadra mi aspetto una bella partita contro un avversario di valore.

Dopo il 5-1 di Manchester che cosa avete imparato?

Gasp: Noi siamo questi, rispettiamo tutti i modi di giocare, andremo in campo cercando di essere propositivi, certo a nessuno fa piacere prendere tanti gol.

Che atmosfera troverete?

Gasp: Dovrebbero esserci 35mila spettatori… “San Siro è uno stadio prestigioso, un teatro fantastico per la Champions, chiaro che avremmo preferito giocarla a Bergamo ma non essendo possibile non c’era soluzione migliore .

Il Manchester City avrà la testa al Liverpool?

Freuler: Non credo, loro vogliono qualificarsi e sono forti… Nelle prime tre partite sappiamo quello che abbiamo fatto, ora cerchiamo di prendere punti per restare in corsa.

Qualche rammarico fino ad ora?

Gasp: L’unico è la partita con lo Shaktar, per il resto è un’esperienza che ci ha aiutato anche in campionato. Ora cerchiamo di fare meglio nelle prossime tre partite.

Un pensiero ai tifosi?

Freuler: Ho detto cento volte che i nostri tifosi sono devastanti, incredibili .

Gasp: Molto bella questa partecipazione, vorremmo dare ai tifosi la soddisfazione anche di un risultato positivo. Quando mai avremmo avuto possibilità di confrontarci con squadre Cosi forti? Ma il nostro cammino va avanti…