Ex Ilva, i sindacati bergamaschi: “Preoccupati per le ripercussioni”

Il caso dell’ex Ilva, l’acciaieria di Taranto che la multinazionale ArcelorMittal ha annunciato lunedì 4 novembre di rinunciare per mancato rispetto delle clausole promesse dal Governo italiano, piomba a Bergamo e desta preoccupazione tra i sindacati.

“Colpire la più grande acciaieria italiana e pensare di acquistare l’acciaio all’estero è inaccettabile e impensabile – commenta Luca Nieri, segretario generale di Fim Cisl Bergamo -. C’è sicuramente una forte preoccupazione per una scelta di questo tipo da parte della multinazionale. Una decisione che a cascata, se non si troverà una soluzione, colpirà tutto il settore manifatturiero anche in bergamasca. C’è poi una seconda preoccupazione: di trovarsi di fronte una classe dirigente che disattende gli impegni assunti e lancia un messaggio molto negativo a potenziali investitori esteri”.

La multinazionale chiedeva due cose in particolare: uno scudo penale e il risanamento ambientale. È giusto derogare su due temi così importanti per salvaguardare posti di lavoro? “Bisogna conoscere bene la vicenda – risponde Nieri – lo scudo penale era propedeutico al risanamento ambientale che quell’area si trascina da anni. Quella norma permetteva di operare di bonificare agli attuali acquirenti senza dover rispondere di danni causati da altri in passato sulla stessa area. Non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando della più grande acciaieria in Europa e queste clausole erano state decise nel corso degli accordi. Se di dà una parola, bisogna rispettarla”.

Emilio Lollio, segretario dei metalmeccanici Uil, si augura che la multinazionale riveda la sua posizione e che il Governo faccia la sua parte: “È fondamentale raggiungere un accordo per consentire ad un’azienda che, dal punto di vista del fatturato, vale l’1.35 % del Pil nazionale non chiuda. Bisogna farlo per permettere a più di 13.000 dipendenti, compresi quelli dell’indotto, di mantenere il proprio lavoro e di conseguenza le proprie famiglie. Tutti devono fare la propria parte. L’impianto di Taranto è strategico per il settore e dobbiamo salvaguardarlo, altrimenti si rischia di far morire la siderurgia nel nostro paese. Stiamo parlando di un settore che è molto importante anche nel territorio bergamasco, da qui la nostra preoccupazione unita alla fiducia che si trovi presto una positiva soluzione”.

“L’ex Ilva è un pezzo importate dell’industria italiana. Naturalmente come sindacato guardiamo con attenzione all’evolversi di questa crisi tra azienda e Governo, ma vorrei che la discussione si ampliasse e si riflettesse su un tema ben preciso: che idea abbiamo di Paese? – Si chiede Andrea Agazzi, segretario della Fiom Cgil Bergamo -. Non si possono sempre prendere provvedimenti per tirare a campare, serve un piano strategico per l’industria, la grande industria, che dia respiro all’economia del futuro dell’Italia”.