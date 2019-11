Dal Mississippi all’Elav Circus: concerto del bluesman Zac Harmon

Da Jackson, Mississippi (Usa), a Elav Circus, Bergamo (via Madonna della Neve, 3). Venerdì 8 novembre alle 21.30 arriva Zac Harmon, chitarrista e cantante blues, per una serata 100% live music. L’ambasciatore del blues che, tra gli altri, ha collaborato con Michael Jackson, aprirà le danze dei cinque concerti BIG in programma al Circus.

Dopo la chitarra di Harmon, sarà la volta del sound hard & heavy di Marco Mendoza (lunedì 2 dicembre), bassista originario di San Diego militato nei Blue Murder e nei Thin Lizzy. Giovedì 19 dicembre si esibirà sul palco di Elav Circus Juwana Jenkins, cantante, autrice e performer di talento in arrivo dalla grande Philadelphia. Lunedì 13 gennaio, i Ridillo porteranno a Bergamo il meglio del funk-soul italiano. A seguire (giovedì 6 febbraio), Diana Blue, cantante soul, sensazionale suonatrice di armonica.

L’ingresso è libero.

Zac Harmon è il blues allo stato puro. Chitarrista, cantante e autore, è stato definito da Blues Review “a masterful musician and performer of the blues”, un vero fuoriclasse del settore.

Nato e cresciuto a Jackson, Mississipi, Harmon è l’incarnazione della musica che proveniva dallo storico quartiere di Farish Street, sede della leggenda del blues Elmore James. Il giovane Harmon non poteva che diventare un musicista di grande talento, contaminato dalla cultura locale e dall’amore della sua famiglia per l’arte: la madre suonava il pianoforte e suo padre, Sua madre suonava il pianoforte e suo padre, il primo farmacista nero registrato della città, suonava l’armonica e si occupava delle esigenze di artisti come Muddy Waters, B.B. King, Ike e Tina Turner, Albert King e Little Milton.

All’inizio degli anni ottanta, all’età di 21 anni, il chitarrista si trasferisce a Los Angeles deciso a entrare per sempre nel mondo della musica. Dopo un inizio come musicista di studio, avvia una carriera di grande successo come cantautore e produttore. Lavora alla musica di importanti film, show televisivi e spot pubblicitari nazionali. Successivamente viene assunto da Michael Jackson come “staff writer” e per la sua casa editrice, ATV Music. Harmon continua la sua carriera scrivendo canzoni per artisti del calibro di Troop, Karyn White, Evelyn “Champagne” King, Freddie Jackson, the Whispers, K-Ci & Jo Jo Jo, e gli O’Jays.

Il 2002 è l’anno della svolta blues. Da questo momento si susseguono una serie di album (tra i quali, “The Blues According To Zacariah”, “Music Is Medicine”, “Right Man Right Now”) in cui blues, reggae, soul e gospel si fondono e si confondono in una miscela unica.

Oggi Zac Harmon continua a girare il mondo come ambasciatore di questa grande forma d’arte americana di musica classica chiamata Blues.

