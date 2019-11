E rieccola… la pioggia, dopo una giornata di cielo azzurro. Quanto durerà il maltempo a Bergamo e nella provincia orobica? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo molto variabile sulla Lombardia nel corso della settimana, a causa di numerose perturbazioni di origine nord atlantica in rapido movimento dall’Europa occidentale verso est. In particolare, martedì avremo il transito di una perturbazione da ovest accompagnata da un calo termico a tutte le quote. Mercoledì residua instabilità atmosferica, poi tra la seconda parte di giovedì e venerdì nuovo fronte perturbato in arrivo dalla Francia con generale peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Martedì 5 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo coperto ovunque. Piogge e rovesci diffusi su Alpi e Prealpi (neve oltre i 1800-2000 metri), mentre sui rimanenti settori fenomeni a carattere sparso. Nel pomeriggio instabilità sparsa su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, cielo nuvoloso altrove con locali schiarite alternate ad annuvolamenti che potranno portare qualche isolata precipitazione sull’alta pianura. In serata fenomeni in esaurimento ovunque, possibili banchi di nebbia o nubi basse in formazione sui settori pianeggianti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento (7/10°C), massime in calo (13/16°C).

Mercoledì 6 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso ovunque con qualche precipitazione sparsa possibile sui settori centrali e occidentali (deboli nevicate oltre 1300-1600 metri). Nel corso del pomeriggio residui fenomeni sui settori centro-orientali della regione, nuvoloso altrove, ma con precipitazioni in esaurimento. In serata schiarite a partire da ovest, ma con formazione di nebbie o nubi basse sulla medio-bassa pianura.

Temperature: Minime in lieve calo (5/8°C), massime in lieve calo (11/14°C).

Giovedì 7 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse su molti settori di pianura, poco nuvoloso altrove, ma con rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest. Nel pomeriggio e in serata cielo coperto ovunque con precipitazioni deboli o moderate in graduale spostamento dai settori occidentali verso quelli orientali. Quota neve intorno ai 1300-1600 metri.

Temperature: Minime in lieve calo (4/7°C), massime in calo (9/12°C).

