Arturo Brachetti arriva al Creberg: show fra trasformismo e nuove tecnologie

Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quick-change – quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge reinventandolo in chiave contemporanea – famoso e acclamato in tutto il mondo, arriva al Creberg Teatro di Bergamo il 3 dicembre con il suo coinvolgente one man show SOLO, the Legend of quick-change. Un vero e proprio assolo del grande artista dopo il trionfo dei suoi precedenti one man show L’uomo dai mille voli e Ciak!, applauditi da 2.000.000 di spettatori in tutto il mondo.

Con lo spettacolo solo Arturo Brachetti apre le porte della sua casa, una casa in miniatura, simbolo dei ricordi e dei sogni che ciascuno di noi custodisce. La casetta si fa scenografia e Brachetti invita il pubblico a entrare e uscire dalle diverse stanze, ognuna associata a un ricordo o ad una fantasia che l’artista racconta con le sue magie e trasformazioni, tra reale e surreale, verità e finzione, poesia e divertimento. Protagonista assoluto della serata è, ovviamente, il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show. Ma SOLO è anche un viaggio nella storia artistica di Arturo Brachetti. Ripercorre infatti anche le altre affascinanti discipline in cui eccelle: dalle più classiche le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, alle sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il sapiente mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori in uno show surreale, funambolico e pieno di meraviglia. 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, tra trasformismo e nuove tecnologie, per presentare con un ritmo inarrestabile personaggi dei telefilm celebri, grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo , in via Pizzo della Presolana, a 57,50 euro per il primo settore e a 46 euro per il secondo settore (è compresa la prevendita). Si possono acquistare anche on line sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati. Per informazioni: biglietteria Teatro Creberg tel. 035.343434, aperta da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19.

Foto di Paolo Ranzani