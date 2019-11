Al Festival Città Impresa colloqui di lavoro per giovani

Il Festival Città Impresa, in programma a Bergamo dal 7 al 10 novembre, ripropone l’iniziativa “La Casa delle Imprese”, rivolta a giovani universitari e laureati. Nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, infatti, tutti i giovani interessati avranno l’occasione di incontrare tre aziende d’eccellenza della Bergamasca e di svolgere dei colloqui conoscitivi e di preselezione che potrebbero aprire loro le porte di una futura posizione lavorativa.

Il progetto, in collaborazione con Federmeccanica e Confindustria Bergamo, coinvolgerà tre aziende leader del proprio settore di appartenenza: Comac Italia, Itema e Persico.

Comac Italia è interessata a studenti o laureati in ingegneria meccanica, elettrica, automazione, gestionale e informatica; Itema è interessata a chi ha conseguito una laurea in ingegneria (tranne ingegneria edile), con l’obiettivo di trovare candidati per l’area sviluppo prodotto / R&D e Innovazione e l’area operations gestione industriale; Persico è alla ricerca di candidati che abbiano studiato ingegneria meccanica, ingegneria dell’automazione industriale e ingegneria dei materiali, con l’obiettivo di inserire nuove figure nell’ufficio tecnico e nell’ufficio commerciale.

Gli incontri con i responsabili delle tre aziende si svolgeranno dalle 15 alle 18.30 al Centro delle Professioni del Kilometro Rosso.

Per iscriversi ai colloqui, è necessario inviare i curriculum a universita@goodnet.it entro mercoledì 6 novembre, ore 17. Tutti i profili ricevuti saranno inviati alle aziende; alle persone selezionate dai responsabili HR sarà poi mandata una convocazione, via mail o sms, con l’indicazione dell’ora del colloquio.